Зокрема, він залучає місцевих жителів до роботи на незаконно створеному підприємстві.

Головному залізничнику окупованої Херсонщини заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України та захоплення регіону вступив у злочинну змову із загарбниками. Він добровільно погодився на зайняття посади директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, зауважується, що підозрюваний здійснює заходи із залучення місцевих жителів до роботи на незаконно створеному підприємстві.

Так, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, у квітні проти нардепа Олексія Ковальова було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали харчові продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з півострова.

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