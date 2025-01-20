Питання щодо виду на проживання для нього вирішуватиметься згодом.

Дозвіл на перебування в Україні відомого волонтера-японця Фумінорі Цучіко буде подовжено. Інформацію щодо ситуації з харківським волонтером у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом", - написав він.

Терехов зауважив, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки "вже став дуже важливою постаттю для усього міста". "Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу", - додав міський голова.

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Фумінорі Цучіко - чим відомий

Як повідомляв УНІАН, нещодавно волонтер-японець Фумінорі Цучіко, який майже від початку повномасштабної війни Росії проти України допомагає харків’янам, зокрема безкоштовними обідами, заявив, що найближчим часом буде змушений залишити Україну.

За його словами, усе через те, що Державна міграційна служба не видає йому посвідку на проживання. "Я багато разів звертався до міграційного відділу в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав його (працівника міграційної служби - УНІАН) чи це через те, що я не даю йому хабаря, він засміявся", - написав волонтер у Facebook.

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