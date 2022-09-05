В Умані посилюють безпекові заходи та відпрацьовують швидке реагування на можливі загрози.

Служба безпеки України та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування юдейського нового року Рош га-Шана.

Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

Це пов’язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

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Разом з тим, як зазначили в СБУ, в Умані проведено ряд антитерористичних заходів напередодні щорічного святкування Рош га-Шана та приїзду великої кількості паломників.

Зазначається, що дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози. У контрдиверсійних заходах залучені регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.

Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва. Тут спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" та звільнили заручників.

Як повідомляв УНІАН, в Умань на свято Рош га-Шана очікується приїзд до 10 тисяч паломників, в місті буде посилено заходи безпеки.

Цьогоріч святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 25-27 вересня.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

Минулого року Умань відвідали понад 29 тис. паломників-хасидів.

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