Чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер.

На Одещині затримали чоловіка, який одягнувся як герой фільму жахів та намагався незаконно перетнути держкордон.

"Одесит натягнув латексну маску, гідрокостюм, плащ-мантію та намагався "магічно зникнути" з України біля кордону з Молдовою", - розповіли у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

Йдеться, що 40-річний чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно перетнути кордон. Цікавого "персонажа магічного світу" затримали днями прикордонники Білгород-Дністровського загону.

"Чи то щоб злякати, або збити з пантелику прикордонників, чолов’яга натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром. Він напевно сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одесит часто приїздив на річку Турунчук, щоб порибалити, тому добре знав місцевість прикордоння. Тому й вирішив цим скористатися, щоб в обхід прикордонних нарядів пробратися в Молдову в районі села Троїцьке.

До подорожі він готувався ретельно – взяв з собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям: ніж, ліхтар, рукавиці, а, щоб спостерігати чи немає поблизу прикордонників, прихопив монокуляр. Щоб перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того, щоб не замерзнути від холоду та не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм та взяв пустий тетрапак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води.

"Та "магічному зникненню" чоловіка завадили прикордонники. Тепер йому доведеться відповідати за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду", - розповіли у ДПСУ.

Затримання ухилянтів в Україні

Нещодавно в Одеській області з пострілами затримали чотирьох ухилянтів, які обмоталися алюмінієвою фольгою, щоб їх не помітив тепловізор. Чоловіків призовного віку помітили прикордонники Білгород-Дністровського загону. Ізотермічну ковдру мають у своїх аптечках досвідчені туристи, але ці чоловіки намагалися потай перетнути кордон, використовували її як нестандартний атрибут. Щоб не потрапити в поле зору тепловізійного приладу, вони вирішили обмотатися ізотермічною рятувальною ковдрою, яку закріпили на собі скотчем.

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