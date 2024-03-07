На думку адвоката, у разі ухвалення такого нововведення, його можуть оскаржити у Конституційному суді.

Рішення про блокування банківських рахунків ухилянтів, яке може бути ухвалене Верховною Радою у новому законі про мобілізацію, є занадто жорстким та таким, що порушує права людини.

Такі думки висловлюють українці стосовно нововведень для ухилянтів, які обговорюються у парламенті. Крім блокування банківських карток, також пропонується тимчасово заборонити їм виїзд за кордон та обмежити в праві керування автівкою.

Зокрема, житель Дніпра Даниїл вважає, що з ухилянтами потрібно щось робити, але нововведення, які пропонують, занадто жорсткі.

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Місцевий житель Валерій не підтримує ідею про блокування банківських рахунків.

"Людина заробила ці гроші, вона може ними користуватися. Потрібно ж якось оплачувати комунальні послуги, хліб купити, ще щось", — каже чоловік, передає Суспільне.

На думку дніпрянки Марини, даний законопроект порушує права людини та йде в розріз з Конституцією України.

Однак місцевий житель Артем нововведення підтримує.

"Це нормально. Будь-які обмеження для людей, які ухиляються від виконання свого обов’язку перед державою, потрібно застосовувати. Це потрібно чітко диференціювати, якщо людина не може захищати Батьківщину, наприклад, через сімейні обставини, стан здоров’я", — зазначив він.

За словами жінки на ім’я Лєона, чоловіків треба заохочувати захищати свою країну.

"Це не може бути аж занадто примусово. У влади повинні бути інші важелі для цього", — додає вона.

Адвокат Роман Ухов зазначив, що будь-які обмеження можуть встановлюватися лише Конституцією України та судовими рішеннями.

"На теперішній час в першій редакції цього законопроекту передбачено таке обмеження саме судовими органами. І навіть якщо таке обмеження передбачатимуть судові органи, я не впевнений, що це буде відповідати Конституції України. Вважаю, що хтось все ж таки подасть заяву до Конституційного суду щодо перевірки", — підкреслив він.

Законопроект про мобілізацію – деталі

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію у першому читанні. Його подальший розгляд планується у другій половині березня. Наразі депутати працюють над правками, яких близько 4 тисяч.

У законопроекті пропонується запровадити ряд обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, йдеться про тимчасову заборону виїзду за кордон, обмеження в праві керування автівкою та блокування банківських рахунків.

Також розглядаються три варіанти подачі документів до ТЦК для оновлення військово-облікових даних – особисто прийти до центру, зробити це у ЦНАП або онлайн. Це потрібно буде зробити впродовж 60 днів.

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