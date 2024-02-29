За таку подорож вони заплатили організаторам "турне" від $3 до $8 тис.

В Одеській області з пострілами затримали чотирьох ухилянтів, які обмоталися алюмінієвою фольгою, щоб їх не помітив тепловізор.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, чотирьох чоловіків призовного віку помітили прикордонники Білгород-Дністровського загону. "На Одещині прикордонники з попереджувальними пострілами затримали "блискучих" порушників кордону. Ізотермічну ковдру мають у своїх аптечках досвідчені туристи, але учора чоловіки, які намагалися потай перетнути кордон, використовували її як нестандартний атрибут", - розповіли у ДПСУ.

Йдеться, що до подорожі порушники підготувалися ретельно, щоб не потрапити в поле зору тепловізійного приладу, вони вирішили обмотатися ізотермічною рятувальною ковдрою, яку закріпили на собі скотчем. Однак, завдяки технічним можливостям ДПСУ, їхні хитрощі не спрацювали. Помітивши прикордонників, чоловіки почали тікати, не реагуючи на неодноразові вимоги про зупинку.

"Змусили їх зупинитися лише попереджувальні постріли правоохоронців", - наголошують у ДПСУ.

Затриманими виявилися жителі Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. Маршрут руху вони відшукали через різні інтернет-месенджери. За їх словами, за таку подорож вони заплатили організаторам "турне" від $3 до $8 тис. кожен.

На всіх горе-винахідників складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та за ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Рішення щодо затриманих ухвалюватиме суд.

Історії з ухилянтами

На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон, подолавши річку Латориця. Зокрема, до рятувальників звернулися представники Чопського прикордонного загону з проханням надати допомогу двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки. З’ясувалося, що ухилянти здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було. За допомогою жилетів і нош чоловіків доставили до берега.

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