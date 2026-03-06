Зеленський підписав закон про встановлення на державному рівні щоденної хвилини мовчання

Забезпечити інформування на місцях повинна місцева влада.

Президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав закон №14144 про встановлення на державному рівні загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

Згідно із законом, оголошення про початок хвилини мовчання щодня о 9:00 повинні лунати через державні та приватні медіа й системи цивільного захисту. Також місцева влада повинна забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах.

Хвилина мовчання в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про хвилину мовчання 11 лютого. За це рішення проголосували 260 народних депутатів.

Крім хвилини мовчання, в цьому законі також йде мова про вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні щороку.

Закон закріплює проведення хвилини мовчання та акції "Запали свічку" щочетвертої суботи листопада о 16:00.

