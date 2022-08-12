Документ визначає пріоритетні напрями консолідованих дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання для зменшення ґендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Кабінет міністрів схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердив операційний план з її реалізації на 2022–2024 роки.

Про це повідомляє Апарат Урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

"Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року – комплексний стратегічний документ, який визначає пріоритетні напрями консолідованих дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства", - йдеться у повідомленні.

Документ зосереджує увагу на чотирьох стратегічних цілях:

- ефективне та злагоджене функціонування національного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, що дозволить створити підґрунтя для врахування потреб різних груп жінок і чоловіків при прийнятті рішень у всіх сферах та на всіх рівнях.

- ефективна протидія усім формам насильства, у тому числі пов’язаному з конфліктом.

- забезпечення жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей людського розвитку у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту, тощо.

- забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у різних сферах економічної діяльності, що створить підґрунтя для гальмування процесів росту рівня бідності населення, пов’язаних із агресією Російської Федерації в Україні.

Як підкреслили в Апараті уповноваженого, документ є важливим для формування та реалізації державної політики у всіх сферах, забезпечення стійкості України, її відновлення та подальшого розвитку, для збереження досягнень державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків попередніх років, а також інтеграції ґендерного підходу в Національну стратегію відновлення України та інші програмні документи.

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