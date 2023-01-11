Місто пропонувало місце для проведення почесних поховань поруч з Бабиним Яром, але Кабінетом міністрів було прийняте інше рішення.

Кабінет міністрів прийняв рішення про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі в Печерському районі Києва.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Зокрема, відповідаючи на питання, чи буде в Києві створене Національне військове кладовище та де саме воно може з'явитися, Поворозник сказав: "Так, таке кладовище має бути облаштоване в столиці! Гадаю, що в цьому питанні нам потрібно вже від слів переходити до конкретних дій".

"Місто пропонувало місце для проведення почесних поховань поруч з Бабиним Яром, але Кабінетом міністрів було прийняте інше рішення, і воно було підтримане Київрадою, про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі в Печерському районі", - додав він.

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За його словами, зараз дискусії з цього приводу точаться між опонентами.

"Але на мою думку, нам уже потрібно переходити від розмов до конкретних справ. Потрібно достойно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Це має буди меморіальне місце і точно не на околиці столиці", - заявив заступник голови КМДА.

Втрати України на війні проти РФ

За словами керівника Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдана Сеника, інформація про втрати ВСУ є службовою.

"Втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення", - сказав він.

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