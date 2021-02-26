В Україні дві області потрапили до "червоної" зони, ще вісім знаходяться у "помаранчевій".

В Україні оновили список областей епідемічних зон з урахуванням поширення коронавірусу. Так, у "червоній" зоні вже дві області, а до "помаранчевої" віднесли вісім областей.

Читайте такожУряд заборонив пасажирські перевезення у "червоних зонах"Про це йдеться на сайті МОЗ. Згідно з інформацією, до "червоної" зони, в якій вже знаходиться Івано-Франківська область додали Чернівецьку. У цих регіонах перевищено показники госпіталізацій.

Зокрема, як повідомляється на сайті Чернівецької обласної держадміністрації, на Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. Із 27 лютого до 9 березня включно в області забороняють роботу:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;

розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

не дозволяється проводити масові заходи.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 26 лютого, під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус - 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19», - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної держадміністрації Богдан Ковалюк.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

До "жовтої" зони віднесли місто Київ, Волинську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську і Чернігівську області.

"Зелених" зон в Україні наразі немає.

Адаптивний карантин в Україні: деталі

В Україні 24 лютого почав діяти адаптивний карантин з поділом на "кольорові" зони. Обмеження триватимуть як мінімум до 30 квітня.

Адаптивний карантин: що це означає

Він передбачає поділ країни на зони різного кольору залежно від епідемічної ситуації. Територія України буде розділена на різні зони - від "зеленої" з найм'якшими обмеженнями до "червоної" зі строгими заборонами.

"Колір" кожного регіону залежить від завантаженості ліжок в лікарнях, кількості тестів на COVID-19, випадків зараження коронавірусом і динаміки зростання захворюваності.

Які обмеження діятимуть у кожній із зон

"Зелений рівень" буде встановлено по всій Україні при рівні захворюваності на ГРВІ та грип як мінімум в 13 областях не вище 50% епідпорогу, а також при коефіцієнті виявлених випадків COVID-19 не вище 5%. На цей час в Україні немає "зелених" зон.

"Жовта" зона автоматично вводиться для всієї України. Обмеження в регіонах "жовтої" зони будуть досить м'якими:

діє масочний режим в транспорті і закритих приміщеннях;

масові заходи дозволені за умови наповненості залу не більше, ніж наполовину, і при виділенні 4 квадратних метрів простору для однієї людини;

кінотеатри можуть працювати з наповненістю залу не більше, ніж на половину, і дотриманням шахового порядку місць;

дозволена робота навчальних закладів;

заклади харчування можуть працювати до 24 годин;

громадський транспорт буде перевозити пасажирів у кількості сидячих місць;

дозволена робота спортзалів, басейнів і фітнес-клубів.

В регіонах "помаранчевої" зони діють такі ж заборони, як і в "жовтій". Цей рівень свідчить про небезпечну епідемічну ситуацію в регіоні та наближення до червоної зони. Помаранчевий колір регіон отримає при появі однієї з ознак погіршення ситуації з коронавірусом. Наприклад, при зростанні госпіталізацій на більш ніж 50% за тиждень або завантаженості ліжок з киснем на більш ніж 65%.

"Червоні" зони матимуть найсуворіші обмеження:

заклади харчування працюватимуть тільки на винос і в режимі доставки;

буде заборонена робота розважальних і культурних закладів (у тому числі театрів і кіно) і ТРЦ;

дозволена робота тільки продовольчих ринків, магазинів, аптек і ветеринарних аптек;

фітнес-клуби, спортзали та басейни не працюватимуть;

дитячі садки та початкові класи у школах прийматимуть дітей, решту навчальних закладів переведуть на дистанційне навчання.

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Автор: Ірина Погоріла