Харківські депутати в передостанній день року зберуться на позачергову сесію, щоб увічнити пам’ять Кернеса

У проекті порядку денного сесії питання про увічнення пам’яті Кернеса значиться першим.

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