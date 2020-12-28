Харківська міська рада збереться 30 грудня на позачергову сесію, щоб увічнити пам’ять мера Геннадія Кернеса.
Як повідомляє прес-служба мерії, відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
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У проекті порядку денного сесії питання про увічнення пам’яті Кернеса значиться першим.
Також депутати планують внести зміни до бюджету Харкова, затвердили регламент міської ради восьмого скликання. Загалом у проекті порядку денного позачергової сесії – 21 питання та «Різне».
Смерть та похорон Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
- 23 грудня Кернеса поховали у Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі та прощання в одному з театрів міста.
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