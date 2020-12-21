Чартерний борт компанії "Air X Charter" сполученням Берлін – Харків приземлився о 19:24.

У Харкові приземлився літак, на якому з Німеччини доставили тіло міського голови Геннадія Кернеса.

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Про це повідомляє Depo.Харків, посилаючись на дані сервісу Flightradar.

За наявною інформацією, чартерний борт компанії "Air X Charter" сполученням Берлін – Харків приземлився сьогодні, 21 грудня, о 19:24 за місцевим часом.

Цим літаком до Харкова доправили труну міського голови Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці "Шаріте" внаслідок ускладнень від COVID-19.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес з вересня проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте". Оточення Кернеса кілька разів спростовувало повідомлення про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Дмитро Захаров