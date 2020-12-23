Мешканець Харкова зробив собі на лобі тату присвячене покійному меру.

Житель Харкова Євген Івашко зробив собі на лобі татуювання з написом "Кернес живий".

Відеоролик самого процесу нанесення татуювання він опублікував у Tik Tok.

На цей вчинок користувачі соцмереж відреагували в основному негативно. Вони вважають, що це неадекватна поведінка, і коли хлопець дізнається правду про Кернеса, "то дуже засмутиться". У відповідь Івашко написав, що це його тіло, а також здивувався такій негативній реакції.

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Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Олег Давигора