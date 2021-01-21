Вартість довідки становила 500 гривень.

У Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID-19.

Читайте такожПрезидент про неготовність медичної системи України до пандемії: «дехто втратив нюх» ще задовго до появи COVID-19 (відео)Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, мешканець Дарницького району через соціальну мережу шукав покупців фальшивих довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Вартість довідки становила 500 гривень, які замовник оплачував після отримання довідки поштою. Довідки виготовлялись іноземними мовами для виїзду за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази: підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

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Автор: УНІАН