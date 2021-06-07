Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив Олександра Лукашенка, який вважає себе легітимно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора.
Про це в коментарі УНІАН повідомила проректор університету Олена Добржанська.
"Була Вчена рада і голосування таке було", - сказала вона і зауважила, що голосування відбулося в таємному режимі, рішення було підтримане більшістю голосів.
"Було дві процедури: перше - зміни в положення, які додають до цього положення взагалі процедуру позбавлення (звання - УНІАН), а друге - це те, що Вчена рада проголосувала таємним голосуванням. І майже всі члени Вченої ради проголосували за рішення позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету", - розповіла проректор.
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Як повідомляв УНІАН, 31 травня ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров висловив упевненість, що 7 червня Вчена рада на своєму засіданні може позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу. "Питання, чому ми це не зробили раніше - це питання відкрите. Я звернувся до Вченої ради з пропозицією виробити процедуру (позбавлення почесних звань – УНІАН), бо її насправді дійсно не існує на сьогодні", - заявив Бугров.
За словами ректора, три комісії Вченої ради: правнича, комісія з гуманітарних питань та міжнародного співробітництва виробили відповідну процедуру.
"Підставами (для позбавлення почесного наукового звання – УНІАН) є порушення прав людини, зневага до Держави Україна - це те, що ми говоримо про Лукашенка. Тому я звернувся до всіх членів Вченої ради з описом ситуації. 7 червня буде засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: перше - це затвердження процедури; друге - розгляд питання про позбавлення Лукашенка звання почесного доктора. Маючи на сьогоднішній день відгуки від значної більшості членів Вченої ради, я переконаний, що це питання буде вирішене позитивно", - наголосив він.
Бугров зауважив, що Лукашенку було присуджено звання почесного доктора у 2009 році, коли відбулося поліпшення відносин між Республікою Білорусь і Європейським Союзом. "Тодішній президент України Віктор Ющенко був одним із ініціаторів, а університет тоді був підпорядкований Адміністрації президента, маючи особливий статус. Це було символом нашої дружби з білоруським народом, тоді було відкрито білорусистику в Інституті філології. На сьогоднішній день це єдине місце в Україні, де вивчається білоруська мова та література, і воно продовжує функціонувати", - зауважив ректор.
Бугров підкреслив, що можливе позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ не спрямоване проти білоруського народу, рішення стосуватиметься лише самого Лукашенка.
Лукашенко проти України
- Відносини Києва та Мінська стрімко зіпсувались після того, як в Білорусі почали жорстоко придушувати масові акції протесту проти президентства Лукашенка.
- На цьому тлі він став звинувачувати Україну у втручанні у внутрішні справи Білорусі, оскільки Київ більше не визнає легітимність перебування Лукашенка на посту президента РБ.
- 3 червня Верховна Рада України ухвалила заяву до білоруського режиму із закликом негайно звільнити журналіста й активіста Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів.
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