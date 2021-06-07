Підставами для розгляду питання стали порушення прав людини в Білорусі та зневага Лукашенка до держави Україна.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив Олександра Лукашенка, який вважає себе легітимно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора.

Про це в коментарі УНІАН повідомила проректор університету Олена Добржанська.

"Була Вчена рада і голосування таке було", - сказала вона і зауважила, що голосування відбулося в таємному режимі, рішення було підтримане більшістю голосів.

"Було дві процедури: перше - зміни в положення, які додають до цього положення взагалі процедуру позбавлення (звання - УНІАН), а друге - це те, що Вчена рада проголосувала таємним голосуванням. І майже всі члени Вченої ради проголосували за рішення позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету", - розповіла проректор.

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Як повідомляв УНІАН, 31 травня ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров висловив упевненість, що 7 червня Вчена рада на своєму засіданні може позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу. "Питання, чому ми це не зробили раніше - це питання відкрите. Я звернувся до Вченої ради з пропозицією виробити процедуру (позбавлення почесних звань – УНІАН), бо її насправді дійсно не існує на сьогодні", - заявив Бугров.

За словами ректора, три комісії Вченої ради: правнича, комісія з гуманітарних питань та міжнародного співробітництва виробили відповідну процедуру.

"Підставами (для позбавлення почесного наукового звання – УНІАН) є порушення прав людини, зневага до Держави Україна - це те, що ми говоримо про Лукашенка. Тому я звернувся до всіх членів Вченої ради з описом ситуації. 7 червня буде засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: перше - це затвердження процедури; друге - розгляд питання про позбавлення Лукашенка звання почесного доктора. Маючи на сьогоднішній день відгуки від значної більшості членів Вченої ради, я переконаний, що це питання буде вирішене позитивно", - наголосив він.

Бугров зауважив, що Лукашенку було присуджено звання почесного доктора у 2009 році, коли відбулося поліпшення відносин між Республікою Білорусь і Європейським Союзом. "Тодішній президент України Віктор Ющенко був одним із ініціаторів, а університет тоді був підпорядкований Адміністрації президента, маючи особливий статус. Це було символом нашої дружби з білоруським народом, тоді було відкрито білорусистику в Інституті філології. На сьогоднішній день це єдине місце в Україні, де вивчається білоруська мова та література, і воно продовжує функціонувати", - зауважив ректор.

Бугров підкреслив, що можливе позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ не спрямоване проти білоруського народу, рішення стосуватиметься лише самого Лукашенка.

Лукашенко проти України

Відносини Києва та Мінська стрімко зіпсувались після того, як в Білорусі почали жорстоко придушувати масові акції протесту проти президентства Лукашенка.

На цьому тлі він став звинувачувати Україну у втручанні у внутрішні справи Білорусі, оскільки Київ більше не визнає легітимність перебування Лукашенка на посту президента РБ.

3 червня Верховна Рада України ухвалила заяву до білоруського режиму із закликом негайно звільнити журналіста й активіста Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів.

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Автор: Тетяна Поляковська