За словами першого президента, Україна не сприймає те, що відбувається сьогодні в Білорусі з боку режиму Лукашенка.

Перший президент України Леонід Кравчук, який підписував Біловезьку угоду про припинення існування Радянського Союзу, вважає, що з точки зору міжнародного права, Олександра Лукашенко - це ніхто.

Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те, що відбувається у Білорусі, ми не сприймаємо. Ми приєдналися в усіх оцінках щодо Білорусі до європейських країн, і я думаю, що щось особливе ще висловлювати по відношенню до Лукашенка, я б не хотів цього. Я вам скажу чому - забагато честі для Лукашенка, щоб ми на нього звертали таку увагу. Він є самопроголошеним президентом. Він є з точки зору міжнародного права ніхто, вибачте на слові, а робить із себе лідера і диктує якісь умови, оцінки усім іншим", - заявив Кравчук.

За його словами, президент України і МЗС України висловилися щодо Лукашенка, і це є остаточною позицією України.

"Чогось мені видається, що Лукашенку, якщо його не візьме під своє крило Росія, і скільки вона його там буде тримати - не довго жити, в сенсі управляти Білоруссю, не довго", - переконаний Кравчук.

Санкції проти режиму Лукашенка

28 травня заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що у зовнішньополітичному відомстві підготували для РНБО санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

«Від початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів і насамперед Європейського Союзу, і Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду Ради національної безпеки. Ми сподіваємось, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента», - наголосив Єнін.

Водночас, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО не отримувала пропозицій щодо запровадження санкцій білоруських посадовців. Він нагадав, що пропозиції про введення обмежувальних заходів перед розглядом на засідання Ради нацбезпеки має схвалити уряд.

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Автор: Віталій Саєнко