Раніше він очолював міський відділ охорони здоров'я.

Служба безпеки України затримала депутата Куп'янської районної ради Харківської області, який наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного чиновника-колаборанта у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

"Поплічником ворога виявився депутат Куп'янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров'я. Після захоплення райцентру він підтримав російських загарбників і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів", - йдеться у повідомленні.

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За це його призначили керівником "відділу охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації Куп'янського району РФ".

"На цій "посаді" він одразу віддав вказівку "переобладнати" українські лікарні під військові шпиталі рашистів. Екс-чиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", - зазначили в СБУ.

Після звільнення Куп'янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів. Співробітники Служби безпеки встановили його місцеперебування і затримали.

У чоловіка було вилучено "оригінали" документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора.

Так, на підставі отриманих матеріалів йому було повідомлено про підозру ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання зрадників і колаборантів на Харківщині: деталі

Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська влаштувався "експертом" до Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і фабрикував справи проти українців.

Коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами за звинуваченням у державній зраді.

Учасник українського телешоу з Харкова співпрацював з російськими окупантами, йому було повідомлено про підозру в колабораціонізмі.