Колишніх правоохоронців підозрюють у добровільному зайнятті посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

На Херсонщині заочно повідомлено про підозру подружжю правоохоронців, які на окупованій території "стабілізували обстановку" на користь окупантів.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, подружжя з Херсонщини допомагало окупантам "стабілізувати криміногенну ситуацію" в захопленому регіоні.

"Подружжя двох колишніх правоохоронців з перших днів російського вторгнення отримали посади в окупаційних структурах та проводили "стабілізацію криміногенної обстановки" в регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у березні 2022 року чоловік погодився на посаду оперуповноваженого в окупаційній міліції, а його дружина з рядової за кілька місяців вже обіймала посаду "інспектора з особливих доручень" із доступом до російської "державної таємниці".

Йдеться про те, що подружжя "виявляло" місцевих правопорушників задля "стабілізування криміногенної ситуації".

Колишніх правоохоронців підозрюють у добровільному зайнятті посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Затримання зрадників та колаборантів на Херсонщині: деталі

Нещодавно правоохоронці затримали чотирьох колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.

У Херсоні затримали зрадника, який співпрацював з окупантами та став громадянином РФ. Ним виявився екс-заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90".

Також у місті правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої Державної автомобільної інспекції, який добровільно співпрацював з російськими окупантами.