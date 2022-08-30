Зокрема, в рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження.

Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію за прихисток переселенців, а також запровадив інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, в рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.

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Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

"Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — нагадала віце-прем‘єр-міністр Ірина Верещук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що відтепер ВПО можуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта.

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