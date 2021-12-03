Впродовж 2019-2021 років 46 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, свідчать соціологічні дослідження.

Кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті України.

Читайте також"ПриватБанк" вирішив відмовитися від популярної в українців послугиЯк повідомляє Міністерство соціальної політики, про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens на замовлення Міжнародної організації з міграції (МОМ).

За результатами опитування, кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті України: працювати без офіційного оформлення й навіть у закритому приміщенні без змоги його залишити; перетнути кордон у не встановлений законом спосіб; віддати свій паспорт, телефон та особисті речі працедавцю.

Впродовж 2019-2021 років, за даними опитування, 46 тис. українців постраждали від торгівлі людьми: близько двох третин із них потрапили в тенета торговців людьми за кордоном, і третина — всередині України. Останні дані дають МОМ підстави вважати, що загальна кількість українців, постраждалих від торгівлі людьми з 1991 року, становить 300 тис. осіб.

За оцінками МОМ, майже 1,2 млн українців працювали за кордоном у 2021 році, що перевищує показник 2019 року на 11%. З-поміж цих людей 42% були працевлаштовані неофіційно (два роки тому ця частка становила 30%). 18% опитаних зазначили, що готові прийняти неофіційну пропозицію роботи за кордоном, а ще більше - 27% - погодилися б працювати без оформлення працевлаштування в Україні. Ці дані свідчать, що люди недооцінюють потенційні ризики у власній країні.

Читайте такожУкраїнці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн – дослідженняОпитування проводилося у вересні-жовтні 2021 року. У ньому взяли участь 5 228 осіб віком понад 14 років з кожної області України та м. Києва, за винятком непідконтрольних Уряду України територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Зазначається, що з 2000 року у співпраці з мережею партнерських неурядових організацій МОМ надала реінтеграційну допомогу близько 19 тис. постраждалих від торгівлі людьми. Ця підтримка, серед іншого, включає правові консультації та представництво інтересів у суді, медичну допомогу, психологічні консультації, надання притулку, навчання для підвищення кваліфікації та грантові програми для постраждалих, які прагнуть започаткувати власний бізнес.

Нагадаємо, за даними національного опитування, Німеччина, Польща та Чехія є лідерами серед напрямів трудової міграції з України. А от привабливість РФ для трудової міграції, за даними опитування, з кожним роком знижується.

Опитування також показало, що серед чоловіків найпопулярнішими напрямками є Великобританія та Канада, а серед жінок – Італія та Іспанія.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Жирій