"Російськими" в календарі позначені мечеті в декількох кримських містах.

Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, в якому мечеті в Криму відзначені як частина Російської Федерації.

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Про це у Facebook повідомив член виконавчого комітету Світового конгресу кримських татар від Польщі Недим Усейнов.

"Щиро сподіваюся, що це нецільова дія, акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило в поспіху", - написав Усейнов.

Зазначимо, що "російськими" в календарі позначені мечеті в Старому Криму, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії.

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Автор: Катерина Лиманська