Серед них і нинішня представниця ВР в КСУ Совгиря.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив, що 5 кандидатів відповідають вимогам до кандидата на посаду судді Конституційного суду.

Про це повідомив народний депутат України, член комітету Сергій Демченко (фракція "Слуга народу") у Facebook.

"Сьогодні Комітет правової політики визначився з кандидатами на вакантну посаду судді Конституційного суду України", - написав він.

Кандидати на посаду судді КСУ від Ради:

Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу", представниця парламенту в КСУ -УНІАН);

Юрій Павленко (фракція "ОПЗЖ");

Микола Сірий;

Ольга Боднар-Петровська (була народним депутатом двох скликань, керівником секретаріату фракції "Батьківщина");

Дмитро Журавльов.

"Усі кандидати відповідають таким вимогам Конституції: громадянини України, володіють державною мовою, на день призначення досягли 40 років, мають вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років", - зазначив Демченко.

При цьому він додав, що "тепер чекатимемо результатів спецперевірки".

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6 листопада Верховна Рада не підтримала жодну кандидатуру на посаду судді КСУ. Тоді на голосування виносилося 4 кандидатури. При рейтинговому голосуванні на посаду судді КС кандидатуру Юрія Павленка (запропонувала фракція «Опозиційна платформа - За життя») підтримали 154 народних депутати, кандидатуру Ольги Боднар-Петровської (запропонувала фракція «Батьківщина») - 126, кандидатуру Миколи Сірого (запропонувала фракція «Європейська солідарність») - 97, кандидатуру Наталії Денисенко (запропонувала фракція «Голос») - 38.

Після рейтингового голосування в сесійній залі для призначення на посаду судді КС було винесено кандидатуру Павленка, оскільки вона набрала найбільше голосів. За нього проголосували лише 100 народних депутатів (за необхідного мінімуму 226).

Після цього голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав доручення профільному комітету провести повторний конкурс на посаду судді КСУ.

Як визначається статтею 208 Регламенту ВРУ, після проведення спецперевірки і всіх процедур, кандидатури будуть винесені на голосування в сесійну залу на рейтингове голосування. Той кандидат, який набере найбільшу кількість голосів, буде знову голосуватися для набрання мінімум 226 голосів "за".

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Автор: Надя Пришляк