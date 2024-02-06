За словами міністра, будь-які перезавантаження не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

Міністр закордонних справ України заявив, що військово-політичні перезавантаження, які очікуються найближчим часом, не вплинуть на відносини Києва з його західними союзниками. Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу в Києві разом зі своїм португальським колегою, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами", - заявив міністр.

За його словами, це конституційне право президента – мати можливість звільнити керівника армії, якщо вважатиме за потрібне. Він додав, що будь-які перезавантаження не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

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"Ми можемо дискутувати про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети - поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети взагалі немає дискусій", - сказав очільник МЗС України.

Можливість звільнення Залужного - деталі

Останнім часом з'являлися повідомлення щодо можливого звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наприкінці січня поширили чутки про те, що місце Залужного може посісти очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

4 лютого президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Залужного.

"Це кадрове питання. Питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країною", - сказав він..

Зеленський зазначив, що має на увазі ротацію цілої низки державних керівників, не лише у військовому секторі.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова Зеленського про можливе "перезавантаження" державних керівників, серед яких може бути і Головнокомандувач Збройних сил України. Причиною можливого звільнення Залужного та низки інших керівників радник ОП назвав "уникнення стагнації та замороження конфлікту".

5 лютого стало відомо, що до Верховної Ради України надійшла заява міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної про відставку. Її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Він оприлюднив фотокопію заяви.

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