Лише кожен десятий українець вважає, що вибори треба проводити до припинення вогню

59% українців наполягають, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, у вересні таких було 11%. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що у разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 23% підтримують проведення виборів.

Водночас соціологи відзначають тенденцію до зростання цього показника: протягом року, з березня до грудня, він зріс з 9% до 23%.

"Разом з цим більшість - 59% (у вересні - 63%) - продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни", - зауважили у КМІС.

Як підтримка проведення виборів корелюється з довірою президенту

У результатах опитування зазначається, що серед тих, довіряє президенту України Володимиру Зеленському, переважна більшість виступає за проведення виборів лише після остаточної мирної угоди. Лише 3-4% вважають, що вибори потрібно проводити просто зараз, навіть до завершення бойових дій.

Серед тих, хто не довіряє президенту, є диференціація поглядів. Ті, хто "скоріше" не довіряють президенту, також здебільшого (61%) відкладають питання виборів на період після остаточної мирної угоди. Лише 11% хочуть виборів до завершення бойових дій, а ще 22% вважають за доцільне провести їх після перемир’я з гарантіями безпеки.

"І лише серед тих, хто "зовсім" не довіряє Зеленському, запит на вибори найближчим часом є досить значним. Так, серед них, 28% наполягають на виборах найближчим часом навіть до завершення війни, а 34% - після перемир’я з гарантіями безпеки (про вибори після остаточної мирної угоди говорять 34%)", - повідомили у КМІС.

Як проводилось опитування

Упродовж 26 листопада - 29 грудня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) був опитаний 1 тисяча 1 респондент-громадянин України віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% - для показників, близьких до 25%: 2,5% - для показників, близьких до 10% та 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Можливість виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що вибори президента та референдум щодо умов припинення війни можуть відбутися одночасно, але лише за умови, що сам мирний план вже погоджено всіма сторонами.

У цьому ж своєму опитуванні, оприлюдненому 5 січня, КМІС повідомив, що Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють - 35%.

