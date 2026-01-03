Не тільки перемир'я: Арахамія назвав ключову умову для проведення виборів

Найімовірніше, вибори президента відбудуться одночасно з референдумом про умови закінчення війни.

Вибори президента і референдум щодо умов припинення війни можуть відбутися одночасно, але тільки за умови, що сам мирний план уже погоджено всіма сторонами. Про це на брифінгу повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, спеціальний закон про проведення виборів робоча група має підготувати орієнтовно наприкінці лютого, після чого документ передадуть на розгляд Верховної Ради. На думку нардепа, ці вибори, ймовірно, відбуватимуться разом із референдумом

"Немає досвіду проведення загальнонаціонального українського референдуму в Україні. Сучасного досвіду, скажімо так. Ні організаційно, ні політично, ні економічно - ну ніяк ми впринципі зараз до цього не готові", - зазначив Арахамія.

Відео дня

Він також нагадав, що згідно із законом результати референдуму вважаються дійсними, якщо в голосуванні взяли участь щонайменше 50% виборців, чого буде вкрай складно домогтися в нинішніх умовах, коли мільйони людей перебувають в окупації або за кордоном. І оскільки саме президентські вибори традиційно вирізняються гарною явкою, виникла ідея провести референдум разом із виборами президента, зазначив нардеп.

Водночас очільник "слуг" наголосив, що і вибори, і референдум можливі тільки за наявності режиму припинення вогню і повністю узгодженого проєкту мирного договору, схваленого Україною, США, РФ та іншими учасниками процесу. А поки такого документа немає, не буде ні перемир'я на час виборів і референдуму, ні самих виборів із референдумом.

Вибори в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що проведення будь-яких виборів в Україні під час чинного воєнного стану неможливе з юридичного погляду, оскільки він допускає обмеження прав і свобод громадян, включно із забороною на збори, що прямо суперечить принципам вільного демократичного виборчого процесу і вимогам агітаційних кампаній.

На його думку, воєнний стан може бути знято лише після закінчення війни, і лише тоді логічно проводити вибори, насамперед президентські; пропозиції деяких політичних сил щодо виборів за умови збереження воєнного стану він вважає проблемними та суперечливими, наголосивши, що зміни до законодавства можливі, але винятково в межах Конституції.

Вас також можуть зацікавити новини: