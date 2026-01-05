Скілький українців довіряють Зеленському: результати опитування

Станом на кінець 2025 року рівень довіри до президента вищий, ніж на кінець 2024-го.

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють - 35%. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні, тобто в цілому за підсумками грудня рівень довіри до президента залишався без змін, порівняно із ситуацією декілька місяців тому (зокрема, до появи інформації про корупцію в енергетичному секторі)", - зауважили соціологи.

Водночас, додають вони, показники довіри до президента дуже динамічні та контекстно залежні. Так, він "втратив близько 10 процентних пунктів довіри після оприлюднення інформації про корупцію в енергетиці, але далі на тлі міжнародної ситуації (перемовин щодо миру) ми бачимо черговий раунд "згуртування навколо прапора" і посилення довіри до президента".

"Проте на кінець грудня сила такого "згуртування" дещо ослабла і скоріше була тенденція до незначного, але зниження довіри. У будь-якому випадку на кінець 2025 року рівень довіри до Президента є вищим, ніж на кінець 2024 року (хоча протягом 2025 року піковою підтримка була на початку травня)", - зазначили у КМІС.

За словами соціологів, можна очікувати, що й надалі, навіть з урахуванням, наприклад, кадрових змін, показник довіри до президента буде лишатися динамічним.

Чи цілком довіряють люди

Зауважується, що інший важливий аспект довіри до президента - це те, що серед 59% тих, хто йому довіряє, "повністю" довіряють - 26%, а "скоріше" довіряють - 33%.

Опитування КМІС у вересні-жовтні показало одну з принципових відмінностей між цими категоріями. Так, ті, хто "повністю" довіряють Зеленському, і після війни хотіли би бачити його президентом. А ті, хто "скоріше" йому довіряють, здебільшого хочуть бачити когось нового лідером України, тобто когось з саме нової генерації лідерів, а не з нинішньої опозиції.

Водночас серед 35% тих, хто не довіряє президенту, 23% "зовсім" не довіряють, а 12% - "скоріше" не довіряють.

Як проводилось опитування

Упродовж 26 листопада - 29 грудня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) був опитаний 1 тисяча 1 респондент-громадянин України віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% - для показників, близьких до 25%: 2,5% - для показників, близьких до 10% та 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Кадрові зміни у керівництві України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський ініціював та провів ряд кадрових змін, деякі з яких ще в процесі. Зокрема, він звільнив Кирила Буданова з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, натомість призначивши його керівником Офісу президента України.

Водночас Зеленський призначив новим головою ГУР Олега Іващенка, який очолював Службу зовнішньої розвідки.

