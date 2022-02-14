100 курсантів зібралися на плацу у формі сердечка саме заради закоханих.

Курсант командно-штабного факультету Академії Національної гвардії України Денис Вербицький вирішив зізнатися в коханні своїй дівчині Світлані Крещик.

Про це повідомляє відділ міжнародних зв'язків, інформації та комунікації НА НГУ.

За легендою дівчина брала участь у зйомці флешмобу до 14 лютого, в якому вона, як одна з героїнь, вітає українців зі святом кохання.

Світлана і не підозрювала, що 100 курсантів зібралися на плацу у формі сердечка саме заради них з Денисом.

Поки курсанти виголошували промову, Вербицький непомітно підійшов до своєї дівчини, яка стояла до нього спиною, встав на одне коліно і простягнув величезний букет троянд. Світлана обернулася і не повірила своїм очам, побачивши свого коханого.

Хлопець виголосив зворушливу промову, після чого зробив пропозицію. Його товаришка по службі відповіла "Так".

Раніше, як писав УНІАН, в Мелітополі Запорізької області хлопець незвичайним способом зробив пропозицію руки і серця своєї коханої. Для цього чоловік викликав "поліцію" і імітував затримання своєї обраниці.

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