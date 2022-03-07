Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області

6 березня Львівщина відправила в різні регіони України 1200 тонн гуманітарного вантажу.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький.

Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області.

"У європейських партнерів ми просимо продуктів довготривалого зберігання, разом шукаємо амуніцію для військових", - повідомив Козицький.

Крім того, Козицький зауважив, що є деякі труднощі із доставкою вантажів з Європи.

Зокрема, чоловікам призовного віку, якими переважно є водії фур та вантажівок, наразі непросто перетинати кордон, адже в Україні діє закон про мобілізацію.

Щоб отримати дозвіл виїжджати через кордон по гуманітарні вантажі, є два законні шляхи:

зареєструватися в системі "Шлях", яка веде моніторинг виданих дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення. Зареєструватися можна на порталі Дія: https://diia.gov.ua/services/licenziya-na-poslugi-z-avtoperevezen

скерувати звернення до керівника Державної прикордонної служби щодо можливості перевезень гуманітарного вантажу.

"Дякую всім перевізникам, власникам транспорту та водіям. Дякую волонтерам. Ми мусимо щодня творити сильний тил для нашого війська. Бо кожен із нас у ці дні - воїн. Ми разом ведемо цю боротьбу. І ми переможемо!", - впевнений Козицький.