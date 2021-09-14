Так, за словами Ляшка, контролювати кількість вакцинованого персоналу в школах будуть державні органи з відповідними повноваженнями.

В Україні контролювати вакцинацію проти коронавірусу персоналу шкіл будуть кілька державних структур.

Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV розказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Пояснення Ляшка стосувалося змін, які уряд 13 вересня вирішив внести до постанови про карантинні обмеження. Зокрема, в частині роботи освітніх закладів.

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Так, за словами Ляшка, контролювати кількість вакцинованого персоналу в школах будуть державні органи з відповідними повноваженнями. Вони виявлятимуть порушення, за які згодом персонал нестиме адміністративну відповідальність.

"У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти. Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо виявлять випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі", – заявив Ляшко.

Нагадаємо, як писав УНІАН, уряд 13 вересня змінив постанову про карантинні обмеження в Україні. Через 7 днів від публікації документу зміни набудуть чинності, а вони передбачають серед іншого, що:

у "червоній зоні" школи можуть працювати тільки за тієї умови, якщо буде вакцинований увесь персонал (раніше дозволялося 80%);

(раніше дозволялося 80%); у "жовтій зоні" карантину зможуть працювати навчальні заклади, якщо 80% персоналу матимуть хоча б одну дозу щеплення проти коронавірусу.

Карантин в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко