Раніше повідомлялось, що вже найближчим часом до "карантинної" постанови будуть внесені зміни щодо преференцій для вакцинованих.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №1236, що визначає протиепідемічні заходи в "кольорових" карантинних зонах.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на співрозмовника в уряді.

Наразі текст зміненої постанови на сайті уряду чи МОЗ відсутній.

Раніше повідомлялось, що вже найближчим часом до "карантинної" постанови уряду будуть внесені зміни щодо преференцій для щеплених від COVID-19 громадян.

Про преференції для вакцинованих розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, МОЗ пропонує, щоб обмеження для "жовтої" та "червоної" зон епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колективи та відвідувачі мають ковід-сертифікати, що засвідчують вакцинацію, дійсні протягом 72 годин негативні ПЛР-тести або довідки про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

9 вересня заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні для вакцинованих проти COVID-19 громадян буде введено два внутрішніх сертифікати - "зелений" і "жовтий".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна найближчим часом перейде до "жовтої" зони епіднебезпеки.

Автор: Дмитро Захаров