Батьки Амелі навіть не звернули увагу, коли почули спів доньки. Дівчинка співає кожного дня, з ранку до ночі, вони до цього вже звикли.

7-річна дівчинка заспівала пісеньку з мультика "Крижане серце" прямо посеред бомбосховища у Києві. Амелія стала зіркою мережі та про неї заговорили у всьому світі.

Як батьки ставляться до слави своєї доньки та де вона нині перебуває, повідомляє ТСН.

Матір та тато дівчинки досі не вірять, що все це сталося з ними. 24 лютого о п'ятій ранку вони прокинулися від звуків вибухів та галасу сусідів. Остаточно зрозуміти, що це все насправді, їх змусило повідомлення зі школи. Вчителі їхніх дітей написали, що навчальний заклад працюватиме лише як бомбосховище.

Після цього батьки тиждень провели в укритті зі своїми дітьми - сином Мішею та донькою Амелі. Вони жили у шкільному підвалі, який був забитий людьми, ніби рукавичка. Рятувало те, що разом з ними там ховалися однокласники дітей та вчителька Амелі з групи подовженого дня. Саме вона взяла на себе турботу про малечу. Батьки Амелі навіть не звернули увагу, коли почули спів доньки. Дівчинка співає кожного дня, з ранку до ночі, вони до цього вже звикли, а сама пісенька з "Крижаного серця" їм навіть почала набридати.

Відео зі співом Амелі підірвало мережу: тисячі переглядів та репостів відео зробили дівчинку зіркою. Фото Амелії потрапило на обкладинку газети Sun. А відео зі шкільного бомбосховища поширила навіть акторка Ідіна Мензел, яка й виконала пісню для "Крижаного серця". Мало того, голлівудські продюсери вже говорять про співпрацю з Амелі після війни.

Але поки що навіть невідомо, коли Амелі побачиться з батьками. Декілька днів тому дівчинка виїхала.Її та брата вивезла бабуся. Нині вони десь під Варшавою. Амелі дуже весела та сприймає поїздку як пригоду, а ось її батьки вже дуже за нею скучили й бояться будувати плани на майбутнє.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни влаштували терор вагітній дівчині з пологового будинку блокадного Маріуполя.

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