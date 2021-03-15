Підозрюваний у вбивстві / фото facebook.com/mvs.gov.ua
У поліції назвали підозрюваного в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області та показали його фото.
Читайте такожСудимість за зґвалтування та спроба суїциду: що відомо про підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїІнформацію про затриманого озвучили в ході брифінг керівництва поліції Херсонщини.
«Чоловікові 62 роки. Він – житель села та знайомий сім'ї загиблої», – йдеться в повідомленні поліції.
Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці
- 7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
- Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.
- Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.
- Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.
- У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.
- 14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.
Вбивство Марії Борисової: у Херсонській області взяли під варту підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки
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