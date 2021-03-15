Чоловікові 62 роки. Він – житель села та знайомий сім'ї загиблої.

У поліції назвали підозрюваного в зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області та показали його фото.

Читайте такожСудимість за зґвалтування та спроба суїциду: що відомо про підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїІнформацію про затриманого озвучили в ході брифінг керівництва поліції Херсонщини.

«Чоловікові 62 роки. Він – житель села та знайомий сім'ї загиблої», – йдеться в повідомленні поліції.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

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Автор: Катерина Шварц