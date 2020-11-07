Виправданий італійським судом українець Віталій Марків розповів про своє перебування у колонії в Італії.
Про це йшлося в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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На запитання ведучого, що той відчував, коли почув вирок суду про 24 роки в’язниці, військовий лише відповів: «Не передати».
Марків пояснив, що суддя дала більший термін ув’язнення, ніж того просив прокурор, оскільки обвинувачений відмовлявся співпрацювати з правоохоронними органами.
«Їхнє розуміння неспівпраці зі слідством не є коректним. Бо вони від мене хотіли такої інформації, яку я не був в змозі надати. А на ту інформацію, яку запитували, я відповідав: Робіть запит у МВС, Міноборони. Якщо вони письмово авторизують – буду надавати інформацію. Але їм це не підходило», – сказав Марків, зауваживши, що є українським військовим і давав присягу.
Марків нагадав, що перебував три роки та три місяці у колонії суворого режиму. В’язні запитували у чоловіка, за що того притягнули до відповідальності, проте українець відказував, що є військовослужбовцем і не має ніякого відношення до кримінального світу.
«Розумів, що це буде важко (чекати на виправдання – УНІАН), не так швидко, особливо після першого засудження. Бо якщо на початку у мене ще були якісь сумніви – після винесення вироку це було важко», – зазначив він.
Марків також зауважив, що вважає винуватцями у такому несправедливому судилищі Росію.
«Я зрозумів, звідки вітер віє – з боку агресора, бо коли в мотиваційній частині пишуть, що сепаратисти «своїм життям ризикували та захищали журналістів», а військовослужбовці «з нудьги» стріляли, це не відповідає дійсності», – сказав військовий.
Справа Марківа: суд та повернення в Україну
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Марків прибув до Києва.
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