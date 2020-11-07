Марків нагадав, що перебував три роки та три місяці у колонії суворого режиму.

Виправданий італійським судом українець Віталій Марків розповів про своє перебування у колонії в Італії.

Про це йшлося в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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На запитання ведучого, що той відчував, коли почув вирок суду про 24 роки в’язниці, військовий лише відповів: «Не передати».

Марків пояснив, що суддя дала більший термін ув’язнення, ніж того просив прокурор, оскільки обвинувачений відмовлявся співпрацювати з правоохоронними органами.

«Їхнє розуміння неспівпраці зі слідством не є коректним. Бо вони від мене хотіли такої інформації, яку я не був в змозі надати. А на ту інформацію, яку запитували, я відповідав: Робіть запит у МВС, Міноборони. Якщо вони письмово авторизують – буду надавати інформацію. Але їм це не підходило», – сказав Марків, зауваживши, що є українським військовим і давав присягу.

Марків нагадав, що перебував три роки та три місяці у колонії суворого режиму. В’язні запитували у чоловіка, за що того притягнули до відповідальності, проте українець відказував, що є військовослужбовцем і не має ніякого відношення до кримінального світу.

«Розумів, що це буде важко (чекати на виправдання – УНІАН), не так швидко, особливо після першого засудження. Бо якщо на початку у мене ще були якісь сумніви – після винесення вироку це було важко», – зазначив він.

Марків також зауважив, що вважає винуватцями у такому несправедливому судилищі Росію.

«Я зрозумів, звідки вітер віє – з боку агресора, бо коли в мотиваційній частині пишуть, що сепаратисти «своїм життям ризикували та захищали журналістів», а військовослужбовці «з нудьги» стріляли, це не відповідає дійсності», – сказав військовий.

Справа Марківа: суд та повернення в Україну

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків прибув до Києва.

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Автор: Яна Ставська