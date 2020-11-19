За його словами, три роки в ув'язненні були для нього важким випробуванням.

Звільнений з італійської в'язниці нацгвардієць Віталій Марків відверто розповів про те, що допомогло йому пережити три роки в ув'язненні.

Читайте такожЗМІ дізнались, де продовжить служити звільнений з італійської в язниці МарківЯк зазначив Марків під час ранкового ефіру на телеканалі 1+1, ці роки були для нього важким випробуванням на стійкість.

«Розуміння того, що я вже три роки за гратами та невідомо, скільки часу ще там проведу, – це дуже важко, – зазначив він. – Я намагався максимально відволіктися».

За його словами, коротати дні йому допомагали спортивні заняття, читання та дзвінки рідним: «І намагався не думати».

Справа Марківа: суд і повернення в Україну

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.

3 листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа. 4 листопада Марків повернувся до Києва.

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Автор: Катерина Шварц