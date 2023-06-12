Йдеться, зокрема про 12 вантажівок та два позашляховики.

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України арештовані автомобілі родичів кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука та екс-народного депутата Тараса Козака вартістю понад 1 мільйон доларів.

Зазначається, що на потреби однієї з бригад ЗСУ було передано 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 мільйона доларів. Зокрема, передано було 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

"Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", - зауважили у ДБР.

У Бюро нагадали, що за їхнім за клопотанням у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 Кримінального кодексу України).

"Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників Росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Арешт майна Медведчука та його родичів - останні новини

В Україні активно арештовують майно кума президента РФ Віктора Медведчука. Так, у лютому 2023 року Оксані Марченко повідомили підозру за частиною 3 статті 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" Кримінального кодексу України. Після цього арештовали її майно на суму понад 5,6 мільярда гривень.

Вже 24 березня суд арештував ще одну партію активів Марченко на понад 440 мільйонів гривень. Рішення суду стосувалося акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі.

5 квітня арештували дві ділянки дружини Медведчука у Стрийському районі Львівщини, загальною вартістю майже 17,5 мільйона гривень. Вже 25 квітня арештували активи Марченко у АТ "Запорізький завод феросплавів".

2 червня СБУ арештувала активи Марченко на суму майже 740 мільйонів гривень - семь підприємств припортової інфраструктури в Одеській області.

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