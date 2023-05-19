Йдеться про земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн.

Прокурори повернули землі на березі Дніпра з незаконної власності Оксани Марченко - дружини лідера забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Київська обласна прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн.

У ОГП розповіли, що прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі р. Дніпро у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимог законодавства.

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"В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екс-народного депутата, позбавленого українського громадянства - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Так, враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення цих земель у державну власність.

Справа Марченко та Медведчука - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому Служба безпеки України повідомила Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наприкінці лютого було арештовано її майно на понад 5,6 млрд грн. 24 березня суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн. Рішення суду стосувалося 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це підприємство є стратегічно важливим та спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Крім того, 5 квітня було накладено арешт на дві ділянки дружини Медведчука в престижному туристичному районі Львівщини, у Стрийському районі. Ці ділянки з об’єктами нерухомості незаконно перебували у власності Марченко, а загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

25 квітня у СБУ повідомили, що суд арештував активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн. Йдеться про арешт 13,7% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів", якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

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