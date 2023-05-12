Серед 37 фізичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, є й колишній нардеп Андрій Деркач.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про уведення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти низки осіб і компаній, які пов’язані з Росією, а також підсанкційними громадянами України та Росії.

Як Зеленський написав у Telegram, сьогодні ухвалено чергові обмеження на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів.

"Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики", - наголосив президент.

Відео дня

За його словами, санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Водночас, в опублікованому на сайті глави держави відповідному указі №279/2023 вказано, що обмеження на три, п’ять та 10 років накладені на 37 громадян України, Росії, Кіпру, Латвії, Німеччини, Франції, Мальти, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії. Більшість із них має подвійне громадянство - Росії та іншої країни.

Серед цих осіб зокрема й позбавлений українського громадянства екс-нардеп Андрій Деркач, його активи в Україні заблоковано на 10 років.

Крім того, своїм указом президент наклав санкції на 212 юридичних осіб терміном три, п’ять та 10 років.

Зокрема, під 10-річні обмеження потрапив російський холдинг "Група ГМС" і причетні до нього підприємства й компанії. За даними з відкритих джерел, підконтрольні холдингу компанії займаються машинобудівництвом, виробництвом насосів, компресорів і нафтогазового обладнання.

Під санкції також потрапили низка російських заводів, підприємств та компаній.

Санкції проти Запоріжсталі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський також увів у дію санкції проти одного з найбільших металургійних комбінатів України "Запоріжсталь" та запустив процедуру конфіскації його російської частки.

Зокрема, під 50-річні обмеження потрапили 13 громадян Вірменії і 28 юридичних осіб, які допомагали Росії контролювати підприємство. Серед підсанкційних компаній й російська Державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ", яка мала значну частку акції у "Запоріжсталі".

Окрім цього, іншим указом введено 10-річні обмеження проти 32 росіян та 5-річні проти 293 російських компаній, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо.

За словами Зеленського, вищезгадані санкції спрямовані на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: