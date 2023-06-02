Арештовано, зокрема, корпоративні права семи компаній, які займалися транспортуванням пального.

Служба безпеки України арештувала активи Оксани Марченко, яка є дружиною Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна, на суму майже 740 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook. "За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, мова йде про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз".

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Як зазначили в СБУ, дружина обвинуваченого у державній зраді Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. "Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі додали, що арешт активів вбереже їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

"Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", - зазначено у повідомленні.

Важливі новини про Оксану Марченко - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у лютому СБУ повідомила Оксані Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наприкінці лютого було арештовано її майно на понад 5,6 млрд грн. 24 березня суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн. Рішення суду стосувалося 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це підприємство є стратегічно важливим та спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Крім того, 5 квітня було накладено арешт на дві ділянки дружини Медведчука в престижному туристичному районі Львівщини, у Стрийському районі. Ці ділянки з об’єктами нерухомості незаконно перебували у власності Марченко, а загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

25 квітня у СБУ повідомили, що суд арештував активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн. Йдеться про арешт 13,7% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів", якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

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