Йдеться про корупцію в українському уряді та військових адміністраціях.

Переважна більшість українців вважають, що президент України Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Із цим твердженням не погодилися лише 18% опитаних.

Як показало опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року, 78% людей вважали, що за корупцію в українському уряді та військових адміністраціях несе пряму відповідальність президент Зеленський.

За регіональним розподілом результати були такими: на Заході із таким твердженням погодилися 79,1% респондентів, у Центрі – 75,9%, на Півдні – 76,1%, на Сході – 80,1%.

Відео дня

Що стосується віку респондентів, то молодь виявилася менш вимогливою до глави держави, ніж українці старшого віку. Серед респондентів 18–29 років з тезою про пряму відповідальність Зеленського за корупцію погодилися 70%. Водночас серед людей віком 60+ таких людей – понад 81%.

Корупція в Україні

Останні місяці супроводжувалися гучними корупційними скандалами. У травні було затримано на хабарі в кілька мільйонів голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 2,7 млн доларів.

Крім цього, корупція активно поширилася серед військкомів. На Одещині головний військком області Євген Борисов за час повномасштабної війни "назбирав" на маєток в Іспанії та елітне авто.

У вересні в Україні почав працювати Єдиний портал викривачів корупції. Українці зможуть заробити, викриваючи хабарників.

Вас також можуть зацікавити новини: