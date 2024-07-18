Найвища європейська самоідентифікація притаманна жителям Західного регіону.

Майжеполовина населення України - 40% ідентифікує себе тією чи іншою мірою як європейці.

Про це повідомили у Фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, посилаючись на результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведено з 15 по 20 червня 2024 року спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас зазначається, що більшість респондентів (53%) все ще не відчуває себе європейцями або відчувають себе ними незначною мірою (скоріше ні або ні).

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Як пояснюють соціологи, це може свідчити про те, що процес інтеграції до європейської спільноти ще не завершений, і багато українців все ще не асоціюють себе з європейською культурою та цінностями.

У повідомленні зазначається, що найвища європейська самоідентифікація притаманна жителям Західного регіону, а також тим, хто спілкується у родині українською мовою.

За інформацією "Демініціативи", Євросоюз для більшості українців асоціюється з тими позитивними аспектами, які через війну є менш досяжними на території України: свобода подорожей, навчання та робота будь-де в межах ЄС (49%), якість життя для майбутніх поколінь (44%), економічне процвітання (39%), соціальна захищеність (35%), демократія (34%), мир (33%). Однак деякі респонденти асоціюють ЄС і з негативними явищами, такими як втрата культурної ідентичності (9%), бюрократія (7%), безробіття (6%).

Опитування проводилось методом face-to-face, було вивчено думку 2016 респондентів з різних регіонів України (на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії) віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування українців

Інше нещодавне опитування показало, що майже половина українців вважають, що не соромно бути ухилянтом. Так, про це сказали 46% респондентів, інформували у Центрі Разумкова.

Натомість 29% опитаних дотримуються протилежної думки, ще 25% — не можуть сказати точно.

Якщо говорити по регіонах, то найбільше таку думку підтримують на півдні - там таких 60%. На другому місці йде захід України, де таке твердження підтримали 48% опитаних українців.

Найбільше засуджують ухилянтів люди похилого віку (60+) – 37% вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно.

Опитували людей, які представляють тилову частину України.

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