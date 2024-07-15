Зокрема на півдні таку думку підтримали 60% опитаних громадян.

46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Натомість 29% опитаних дотримуються протилежної думки, ще 25% — не можуть сказати точно.

Якщо говорити по регіонах, то найбільше таку думку підтримують на півдні - там таких 60%. На другому місці йде захід України, де таке твердження підтримали 48% опитаних українців.

Відео дня

"А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18–29 років) не соромно. Як, ймовірно, і їхнім батькам (50–59 років) - 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів", - йдеться в матеріалі ZN.UA.

Деталі опитування

Під час дослідження, було опитано 2027 респондентів віком від 18 років з різних регіонів України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Видання наголошує, що опитували людей, які представляють тилову частину України.

"Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни і має право, якщо не вирішального, то найбільш значимого голосу щодо переговорів з Росією, зараз неможливо", - йдеться в тексті.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Видання Reuters оцінило темпи мобілізації в Україні після набрання чинності нового закону про мобілізацію. Зокрема, журналісти зазначили, що темпи мобілізації в Україні зросли, хоч українці намагаються уникнути зустрічі з працівниками ТЦК.

Крім того, результат нового закону про мобілізацію прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що кампанія з мобілізації йде за планом, і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків.

Тим часом з 16 липня спливає термін на оновлення даних для військовозобовʼязаних. За інформацією "Судово-юридичної газети", тим, хто це не зробив - загрожує не лише штраф, а й можлива конфіскація житла.

Вас також можуть зацікавити новини: