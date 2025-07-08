Майже половина громадян вважають, що через 10 років Україна буде зруйнованою, - опитування

Нове соціологічне дослідження показало, що відчуття єднання серед українців трохи посилилось.

Майже половина українців бачать Україну зі зруйнованою економікою через 10 років. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які отримала УП.

"Було логічно очікувати, що після "жорсткої посадки" від Трампа (послаблення підтримки і зміни риторики США щодо РФ) відбудеться певний морально-психологічний спад в українців. Але навіть за таких умов наші опитування показують, що все одно абсолютна більшість українців - проти варіантів завершення війни на умовах, які виглядають як капітуляція", - розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, нове соціологічне дослідження показало, що відчуття єднання серед українців трохи посилилось. Близько 60% опитаних вважають, що "Україна рухається скоріше до єднання, ніж до розколу".

Відео дня

"Але було у нас інше запитання. "Як ви бачите Україну через 10 років: процвітаючою країною Євросоюзу чи зруйнованою країною з великим відтоком людей?". Ще під час опитувань у грудні 2024 року більше 57% вважало, що Україна через 10 років процвітатиме в ЄС. А уже станом на кінець травня - початок червня навпаки майже половина (було 28%, стало 47%) бачить Україну зруйнованою", - сказав Грушецький.

Війна в Україні - опитування

Раніше опитування показало, що в Україні вперше з 2024 року зросла кількість людей, готових терпіти війну стільки, скільки це буде необхідно.

Зазначалось, що до травня 2024 року ситуація була стабільна – українців, готових терпіти війну стільки, скільки потрібно, було близько 71%. Втім, вже з травня цей показник почав зменшуватися. У березні 2025 року він досяг позначки в 54%. Однак з березня цей показник почав зростати. І наразі 60% українців стверджують, що "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно".

Вас також можуть зацікавити новини: