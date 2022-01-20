За його словами, це може бути символічна плата у розмірі 100-150 грн.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував легалізувати в дитсадках збір коштів з батьків.

Таку ідею він озвучив на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міськради під час заслуховування звітів дитсадків №1 "Калинонька" та №2 "Малятко".

"Ми всі тут брешемо, кажемо, що не збирають гроші по групах. Насправді всі збирають потроху, батьки ініціюють. Можливо, ввести символічну плату – 100-150 грн, щоб не принижуватися і не розказувати байки. Але, щоб батьки знали, що вони здали ці гроші і з них не будуть вимагати. Підімо таким шляхом, якимось законним", - запропонував мер.

Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук зазначив, що на наступному тижні запланована велика нарада з керівниками дитсадків і це питання обговорюватимуть.

"Ми принижуємося, директори ховають очі, батьківські комітети сваряться… А так розробили якийсь механізм, порадьтеся, якусь плату за нахабність чи ще щось", – додав Марцінків.

Читайте такожБув нікому не потрібен: подробиці вбивства 11-річного хлопчика в Запорізькій областіЯк раніше повідомляв УНІАН, питання поборів у школах та дитячих садочках стоїть досить гостро. "Батьківські комітети" вимагають здавати гроші кожного місяця та на різні свята, а тих, хто відмовляється, цькують. Постраждалим батькам навіть жалітися нема кому, бо керівництво закладів покриває такі побори.

Так, в Одесі викрито директора дитячої спортивної школи, який примушував підлеглих щомісяця збирати з батьків учнів гроші на її "потреби". Суми поборів коливалися від 8 до 16 тис. грн.

Крім того, в одному із садків Львова розгорається скандал через регулярні "добровільні внески", які керівництво закладу збирає з батьків. Змушують платити по 300-500 гривень на побутову хімію, засоби гігієни, чистку килимів, на канцтовари та подарунки дітям і вихователям на дні народження й не тільки.

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