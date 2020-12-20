У Казані в багатопрофільному ліцеї №187 другокласнику відбили нирки за те, що його мама відмовилася здавати гроші на шкільні потреби.
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За словами матері другокласника, хлопчик прийшов додому і розповів, що його побили.
Ввечері у нього розболівся живіт. Прибулі медики встановили, що хлопчикові відбили нирки.
Як пізніше з'ясувалося, дитину цькували в ліцеї з вересня, коли мати поскаржилася на неймовірні збори. Жінка не могла здати гроші і написала скаргу в прокуратуру.
Зазначається, що керівництво школи знало про ситуацію, але вирішило її ігнорувати. У поліції жінці порекомендували перевести сина в іншу школу.
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