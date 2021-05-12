Незговірливим співробітникам зловмисник погрожував звільненням.

В Одесі викрито директора дитячої спортивної школи, який примушував підлеглих щомісяця збирати з батьків учнів гроші на її «потреби».

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте такожНа Луганщині двоє школярів влаштували різанину на спортмайданчику (фото)Зазначається, що він змушував своїх підлеглих писати заяви про звільнення з роботи без зазначення дати, а потім, погрожуючи, що дасть їм хід, вимагав щомісячно збирати з батьків учнів кошти «на потреби школи». Суми поборів коливалися від 8 до 16 тис. грн.

Дії фігуранта задокументовано в процесуальному порядку. Цього тижня під час санкціонованого обшуку в його кабінеті поліцейські вилучили оригінали заяв про звільнення підлеглих та інші речові докази.

Порушено провадження у ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова