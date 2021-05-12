В Одесі викрито директора дитячої спортивної школи, який примушував підлеглих щомісяця збирати з батьків учнів гроші на її «потреби».
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Читайте такожНа Луганщині двоє школярів влаштували різанину на спортмайданчику (фото)Зазначається, що він змушував своїх підлеглих писати заяви про звільнення з роботи без зазначення дати, а потім, погрожуючи, що дасть їм хід, вимагав щомісячно збирати з батьків учнів кошти «на потреби школи». Суми поборів коливалися від 8 до 16 тис. грн.
Дії фігуранта задокументовано в процесуальному порядку. Цього тижня під час санкціонованого обшуку в його кабінеті поліцейські вилучили оригінали заяв про звільнення підлеглих та інші речові докази.
Порушено провадження у ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.
Вас також можуть зацікавити новини
- Депутата Гончаренка обікрали в потягу Одеса-Ковель
- В Одесі затримали кардіохірурга на хабарі в $11 тисяч за операцію на серці
- На Харківщині пенсіонер задув монтажною піною кішку з кошенятами (фото 18+)
- У Дніпрі чоловік забарикадувався у квартирі та погрожував підірвати будинок - ЗМІ (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram