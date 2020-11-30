Київське метро / фото УНІАН
У Київському метрополітені з'явилися поручні, які спростять перебування там пасажирів, у тому числі з обмеженими можливостями.
Відповідні фото опубліковані в спільноті "Типичный Киев" у Facebook.
"У вагонах метро почали встановлювати додаткові поручні. Їх дійсно там не вистачало. Правда?",- йдеться у підписі до фото.
У вагонах додали поручнів / фото Типичный Киев
Більшість коментаторів погодилися з тим, що такі поручні у вагонах слід було встановити давно.
Типичный Киев
Раніше стало відомо, що владі Києва пропонують закривати метро на вихідних.
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