Їздити стоячи в поїздах має стати набагато зручніше.

У Київському метрополітені з'явилися поручні, які спростять перебування там пасажирів, у тому числі з обмеженими можливостями.

Відповідні фото опубліковані в спільноті "Типичный Киев" у Facebook.

"У вагонах метро почали встановлювати додаткові поручні. Їх дійсно там не вистачало. Правда?",- йдеться у підписі до фото.

Більшість коментаторів погодилися з тим, що такі поручні у вагонах слід було встановити давно.

Раніше стало відомо, що владі Києва пропонують закривати метро на вихідних.

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Автор: Юрій Годован