Ухвалено рішення розірвати контракт із "Трейд лайнс рітейл".

Міністерство оборони України розірвало контракт з фірмою, що постачала продукти для армії і подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем. Про це повідомляє Міноборони України.

Йдеться про розірвання контракту на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл".

В міністерстві зазначають, що від ДБР дізналися, що під час проведення досудового розслідування отримано докази про те, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари.

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"Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР", - зазначають в Міноборони.

Сказано, що в межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній.

"Наприкінці 2023 року одна з вище зазначених компаній – "Трейд лайнс рітейл" – на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту", - зазначають в Міноборони.

Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Справа Гринкевича - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Він пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Прес-служба ДБР повідомляла, що їх також викрито на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

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