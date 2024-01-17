Їх викрито на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, завдано збитків державі на майже мільярд гривень.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Як повідомила прес-служба ДБР, їх викрито на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

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Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

"П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України). Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

"Кейс Гринкевичів" - що відомо

29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Він пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони. Вони виграли 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

У Міністерстві оборони України заявили про розірвання усіх договорів з компаніями бізнесмена. 11 січня ДБР повідомило про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних Гринкевичу.

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