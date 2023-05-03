Звільняються від служби військовослужбовці, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти.

Верховна Рада України проголосувала за закон "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану" (реєстраційний номер 8009). За це рішення проголосував 291 народний депутат.

Законом передбачено, що звільнені з військової служби можуть бути військовослужбовці, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

Звільнення від військової служби в Україні - актуальне

Як відомо, у липні липня 2022 року Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану.

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Закон визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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