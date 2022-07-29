ВР звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану.

Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Закон визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

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